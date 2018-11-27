NATO: Hemen serbest bırakın

Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik endişe yarattı. Rusya, Kerç Boğazı'nda sınır ihlali yapan Ukrayna donanması 3 gemiye müdahale etti. Bakan Lavrov, "Bu Ukrayna'nın provokasyonu. ABD ve Avrupa'dan kazanç sağlamanın peşindeler" açıklamasını yaptı.
NATO-Ukrayna Komisyonu olağanüstü toplandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO tüm üyeleriyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü destekliyor. Rusya, el koyduğu Ukrayna'ya ait gemi ve askerleri hemen serbest bıraksın" dedi.
NATO-Ukrayna Komisyonu olağanüstü toplandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO tüm üyeleriyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü destekliyor. Rusya, el koyduğu Ukrayna'ya ait gemi ve askerleri hemen serbest bıraksın" dedi.
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