Bugünkü
Takvim

: Hemen serbest bırakın

NATO: Hemen serbest bırakın
'de ile arasındaki gerginlik endişe yarattı. Rusya, Kerç Boğazı'nda sınır ihlali yapan Ukrayna donanması 3 gemiye müdahale etti. Bakan Lavrov, "Bu Ukrayna'nın provokasyonu. ABD ve Avrupa'dan kazanç sağlamanın peşindeler" açıklamasını yaptı.
-Ukrayna Komisyonu olağanüstü toplandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO tüm üyeleriyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü destekliyor. Rusya, el koyduğu Ukrayna'ya ait gemi ve askerleri hemen serbest bıraksın" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriNATO: Hemen serbest bırakın
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar