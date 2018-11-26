Çiftlik evde dehşet! 6 ceset bulundu

Kyodo ajansının haberine göre, Miyazaki bölgesi polisi, bir aile yakınının, Takachiho kasabasındaki Yasuo lihoshi isimli çiftçiye ait çiftlik evindekilere telefonla ulaşamadığına ilişkin ihbarda bulunması üzerine harekete geçti.

Söz konusu evde 3 erkek ve 3 kadın cesedi bulunduğunu belirten polis, teşhis ettiği 3 cesetten birinin Iihoshi'nin eşine, birinin 7 yaşındaki torununa ve diğerinin bir tanıdıklarına ait olduğunu belirtti.