Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, yerel saat ile sabah 07.00 sularında Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 savaş gemisinin Rusya'nın kara sularına izinsiz giriş yaptığı belirtildi.

Gemilerin izin uygulamasına tabi olan Kerç Boğazı'na doğru ilerlediği kaydedilen açıklamada, Ukrayna gemilerinin Rus sularında tehlikeli manevralar yaptığı ve sınır güvenliği uyarılarını yok saydığı savunuldu.