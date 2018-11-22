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Zarif eleştiri

Zarif eleştiri
İran Dışişleri Bakanı , ABD Başkanı 'ın, Kaşıkçı cinayetine rağmen 'a destek açıklamasını eleştirdi. "Trump, tuhaf bir biçimde Suudi vahşeti hakkındaki utanç verici açıklamasının ilk paragrafını, 'ı suçlamak için ayırdı" dedi. Trump, Tahran yönetimini, Yemen, , ve 'taki istikrarsızlıkların sorumlusu olarak nitelemişti.
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