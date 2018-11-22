Zarif eleştiri

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kaşıkçı cinayetine rağmen Suudi Arabistan'a destek açıklamasını eleştirdi. "Trump, tuhaf bir biçimde Suudi vahşeti hakkındaki utanç verici açıklamasının ilk paragrafını, İran'ı suçlamak için ayırdı" dedi. Trump, Tahran yönetimini, Yemen, Suriye, Lübnan ve Irak'taki istikrarsızlıkların sorumlusu olarak nitelemişti.
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