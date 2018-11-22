Yemen ağlıyor

Uluslararası yardım örgütü Save the Children (Çocukları Koruyun) Yemen'de 3 yıldır süren savaşta yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaş altı çocukların sayısının yaklaşık 85 bin olabileceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) de geçen ay yaptığı açıklamada yaklaşık 14 milyon Yemenli'nin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti. 22 milyon kişinin de insani yardıma muhtaç olduğu kaydedildi. Bu arada Diyarbakır'da bir grup çocuk, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarını ve ambargolarını protesto etti.
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