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  • 22.11.2018 20:57
  • Son Güncelleme: 22.11.2018 21:26

Trump'tan bir garip Kaşıkçı i açıklaması: Dünya kirli bir yer

Başkanı , gazeteci ine ilişkin "Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır, çünkü dünya kirli bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Trumptan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Dünya kirli bir yer

nedeniyle Florida'daki Mar-a-Lago tesislerinde basına açıklamalarda bulunan Trump, yazarı 'nın 'daki Başkonsolosluğunda öldürülmesine yönelik soruları cevapladı.

Suudi Arabistan Veliaht Kralı Muhammed bin Selman'ı Kaşıkçı ine dair sorumlu tutmak için yeterince delil olmadığını savunan Trump, "Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır, çünkü dünya kirli bir yer." dedi.

Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda önceden bilgi sahibi olduğu yönündeki iddiaları "hararetli bir şekilde" reddettiğini dile getiren Trump, kendisinin konuya ilişkin yorumunun ise "Belki (Bin Selman) biliyordu, belki de bilmiyordu." şeklinde olduğunu hatırlattı.

Trump, "Bu olaydan nefret ediyorum, olayın örtülmeye çalışılma biçiminden nefret ediyorum. Şunu söyleyebilirim ki bu durumdan benden daha fazla nefret ediyor." diye konuştu.

Öte yandan, Trump Merkezi Haberalma Teşkilatının (), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddialarına ilişkin ise "teşkilatın şüpheleri olduğunu fakat kesin bir sonuca varmadığını" iddia etti.

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