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  • Son Güncelleme: 20.11.2018 20:58

Son dakika: Trump: bilgi sahibi olabilir

ABD Başkanı , Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, " cinayette bilgi sahibi olabilir" dedi.

Trump: Prens Selman bilgi sahibi olabilir

ABD Başkanı , CIA'in Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporun kendisine ulaşmasının ardından açıklamada bulundu. Trump, "Trajik olaya ilişkin Veliaht cinayetten bilgi sahibi olabilir" dedi.

ABD güvenliği için tutarlı fikirleri destekleyeceğini belirten Trump, "Kongre Suudi Arabistan konusunda istediği yola gidebilir" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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