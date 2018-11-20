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Türkiye’ye geliyor
SNAPCHAT'in kurucusu eşi Evan Spiegel ile evli olan süper model Miranda Kerr ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Şimdi kendi markasının yoğun temposuyla Avrupa turuna çıkmaya hazırlanan Kerr'in, Türkiye'ye de geleceği belirtildi. 35 yaşındaki Kerr'in, yeni yılın ilk günlerinde 'da gerçekleşecek bir kozmetik organizasyonuna katılacağı belirtildi.
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