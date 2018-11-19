Halaya Fransız kalmadılar

Fransa hükümetinin başarısız ekonomi politikalarına karşı olarak düzenlenen halk hareketi "Sarı Yelekler" eylemleri hız kesmedi. Ülkenin dört bir yanından birbirinden ilginç görüntüler geldi. Eyleme katılan Türk davul-zurna ekibi gösterileri şenliğe çevirdi! Davul-zurna sesine dayanamayan Fransızlar hep birlikte coşku ile oynadı. Eğlenceli görüntüler Fransa'daki Türkler tarafından paylaşıldı.
Bu arada hükümetin vergi politikaları karşısında sosyal öfkenin arttığı Fransa'da çok sayıda gösterici gözaltında. Eylemciler, Macron'un dizel akaryakıtlardan yüzde 23, benzinden de yüzde 15 oranında 'yeşil vergi' adı altında yeni ek vergiler almaya hazırlanan hükümeti protesto ediyor.
157 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Demokrasiden bahseden Fransa, göstericilere acımadı. Fransa İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde akaryakıt zammı protestolarına yaklaşık 287 bin kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 409 kişinin yaralandığını ve 157 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bu arada hükümetin vergi politikaları karşısında sosyal öfkenin arttığı Fransa'da çok sayıda gösterici gözaltında. Eylemciler, Macron'un dizel akaryakıtlardan yüzde 23, benzinden de yüzde 15 oranında 'yeşil vergi' adı altında yeni ek vergiler almaya hazırlanan hükümeti protesto ediyor.
157 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Demokrasiden bahseden Fransa, göstericilere acımadı. Fransa İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde akaryakıt zammı protestolarına yaklaşık 287 bin kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 409 kişinin yaralandığını ve 157 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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