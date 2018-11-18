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'da yağma başladı

ında kayıp sayısı bini geçti. Terk edilen bölgelerde yağmalar başladı. Evleri zarar gören Hollywood yıldızları ise tadilat için kolları sıvadı. Birçoğu alışverişe çıktı.

Yağma başladı
ABD'nin eyaletinde etkili olan lar durdurulamadı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e çıktı. Bin 11 kişi ise halen kayıp durumda. Eyaletin kuzey ve güneyinde devam eden yangınlar nedeniyle 12 bin 253 ev kullanılamaz hale geldi. 30 bin ev hasar görürken toplam 70 bin konut ve 300 bin kişi güvenli bölgelere taşındı. İtfaiyeler dev rüzgarlarla ilerleyen yangını kontrol altına almaya çalışırken terk edilen bölgelerden birçok yağma haberi gelmeye başladı.



Yangın ilerledikçe evlerini terk edenlerin sayısı da artıyor.




CİNDY'NİN EVİ DE YANDI
'un evi de yangında hasar aldı. Malibu'daki evinin tadilatına başlayan ünlü model evi için alışverişe çıkarken "Neyse ki halen California'da bir evim var" dedi.


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