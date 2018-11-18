ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ile Trump'ın ilk eşinden olan kızı Ivanka arasında soğuk rüzgarlar esiyor. ABD medyasına göre Trump'ın danışmanlığını üstlenen Ivanka, Melania'nın Afrika'ya gerçekleştirdiği ziyaretten çok rahatsız oldu. Hatta Melania'nın bu ziyaretteki yaksek harcamalarını kendisi haber yaptırdı. Kendi PR şirketine emir veren Ivanka, kısa zamanda benzer bir tura katılmak için kolları sıvadı. Diğer taraftan Melania Trump'ın ise kocasının bazı ziyaretlere kendi yerine Ivanka'yı götürmesine tepkili olduğu iddia edildi. First Lady ile Ivanka arasındaki gerilimin Beyaz Saray çalışanlarını da zora soktuğu ifade edilirken, Beyaz Saray çalışanları bu iddiaları yalanladı.
Melania ile Ivanka'nın yalnızca özel günlerde ve ziyaretlerde yan yana görülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Kararları ve skandalları ile her daim eleştirilen Trump, şimdi de kızı ile eşinin arasında kaldı.
Melania ile Ivanka'nın yalnızca özel günlerde ve ziyaretlerde yan yana görülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Kararları ve skandalları ile her daim eleştirilen Trump, şimdi de kızı ile eşinin arasında kaldı.
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