Savaş isyanı

Almanya'da 'annesi bakamıyor' gerekçesiyle Gençlik Merkezi adlı kuruluş tarafından alınıp, koruyucu Alman aileye verilen 1,5 yaşındaki Savaş Taşkın, uykusunda ölmesinin yankıları sürüyor. Alman ailenin hasta olduğu için ilaç verdiklerini, ardından da öldüğünü söyledikleri küçük çocuğun, kesin ölüm nedeni, otopsiyle ortaya çıkacak. 20 yıldır Almanya'da yaşayan dede Yasin Taşkın, "Çocuğumuzu almak için çok mücadele ettik, ama alamadık. Yılda 3- 5 bin çocuk alınıyor. Nereye gidiyorlar belli değil. Devletimiz çocuklarımıza sahip çıksın" çağrısında bulundu. Otopsiden sonra Savaş Taşkın, cenaze namazı sonrası Kassel Müslüman Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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