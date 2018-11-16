Son dakika: Washington Post: Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens Selman verdi

CIA'in, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edildi. CIA'in, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edildi. Ayrıntılar geliyor... Washington Post
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