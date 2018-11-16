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  • 17.11.2018 02:31
  • Son Güncelleme: 17.11.2018 02:58

Son dakika: Washington Post: Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens Selman verdi

'in, 'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edildi.

Kaşıkçının ölümüyle ilgili flaş iddia
'in, 'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edildi.

Ayrıntılar geliyor... Washington Post
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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