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  • 16.11.2018 22:17
  • Son Güncelleme: 16.11.2018 22:40

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü

... Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra, cinayeti, ABD’de devam eden soruşturmaları, Suriye’de terörle mücadele faaliyetleri ve ikili ekonomik ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trumpla görüştü

Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, Kaşıkçı cinayeti, ABD'deki soruşturmaları, Suriye'de terörle mücadele ve ikili ilişkiler hakkında fikir teatisinde bulundu.

Erdoğan ve Trump, cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve olayın örtbas edilmesine izin verilmemesi hususunda mutabık kaldı. İki lider, Münbiç yol haritası çerçevesinde ortak devriye faaliyetlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Erdoğan ve Trump, tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda, iki ülkenin daha yakın iş birliği içerisinde olmasının önemini vurguladı. Erdoğan, Trump'la görüşmesinde, ABD'nin terör örgütünün Suriye koluna yardımlarının sona erdirilmesi hususundaki beklentilerini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a, Kaliforniya'daki orman yangınlarında hayatlarını kaybedenler için taziyelerini de iletti.

Fransa'da gerçekleştirdikleri görüşmede ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider, ülkeleri arasındaki işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesi noktasında kararlılıklarını teyit etti.

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