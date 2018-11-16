Ayılar yakaladıkları kurdu paramparça ettiler



Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde ayıların, yakaladıkları kurdu parçaladıkları anlar amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

ARKADAŞLARI KURTARMAYA ÇALIŞTI AMA...

Arkadaşlarının kurtarmak için uzun uğraş verdiği kurt, ayıların arasında korkunç şekilde telef oldu. Sosyal mecralarda paylaşılan görüntüyü izleyenler olayı kameraya alan gruba "Neden müdahale etmediniz?" diyerek tepki gösterdi.