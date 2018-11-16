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  • 16.11.2018 18:26
  • Son Güncelleme: 16.11.2018 18:27

Ayılar yakaladıkları kurdu paramparça ettiler

Amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, ayılar yakaladıkları kurdu paramparça etti. lerin bu anları kahkaha atarak kaydetmeleri dikkat çekti.


Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde ayıların, yakaladıkları kurdu parçaladıkları anlar amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

ARKADAŞLARI KURTARMAYA ÇALIŞTI AMA...

Arkadaşlarının kurtarmak için uzun uğraş verdiği kurt, ayıların arasında korkunç şekilde telef oldu. Sosyal mecralarda paylaşılan görüntüyü izleyenler olayı kameraya alan gruba "Neden müdahale etmediniz?" diyerek tepki gösterdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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