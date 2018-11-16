ABD'li porno yıldızı Stormy Daniels'in 2006'da ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkiyi girdiği ortaya çıktı. Skandal yargıya taşındı. Gündemi sarsan olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Daniels'in avukatı Michael Avenatti, bir kadına şiddet uygulamak suçundan tutuklandı. Los Angeles Emniyet Müdürlüğü, Avenatti'nin daha sonra kefaletle serbest bırakıldığını ve avukatın bölge başsavcısı tarafından sorgulanacağını açıkladı. Daha önce yaptığı bir açıklamada 2020 yılındaki başkanlık seçimlerde Demokratlar adına Trump'a karşı yarışabileceğini dile getiren Avenatti, bir röportajında, iddiaları nedeniyle "tehdit edildiğini" anlatmıştı.
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