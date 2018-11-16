36 milyon dolarlık kolye

Fransa'nın son kraliçesi Marie Antoinette'e ait inci ve elmas kolye açık artırmada 36 milyon dolara satıldı. Cenevre'de düzenlenen müzayedede satılan bu kolye, inci bir mücevher için dünya rekorunu kırmış oldu. Pahalı mücevherleri ile Fransız devriminde halkın tepkisini çeken Marie Antoinette, eşi Kral 16. Louise ile birlikte giyotine gönderilmişti.
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