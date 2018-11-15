Eş başkan Melania Trump

Melania Trump, önemli isimleri görevden alan eşi ABD Başkanı Donald Trump'a benzedi. First Lady, Afrika gezileri sırasında uçakta Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Mira Ricardel ile yer yüzünden kavga etti. "Ricardel, artık Beyaz Saray'a hizmet onurunu hak etmiyor" diyen Melania Trump, Ricardel'in görevden alınmasını istedi. First Lady'nin Ricardel'i kovdurduğu iddia edildi. Bu arada Trump çiftinin günde sadece 11 kelime ile anlaştığı belirtildi. Birbirine sadece "Günaydın. Nasılsın" gibi sözler sarfeden çiftin arasının kötü olduğu kaydedildi.
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