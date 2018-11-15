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  • 15.11.2018 22:47

89 milyon kişiye kritik uyarı!

'de etkili olan fırtınası nedeniyle buzlanan yollarda meydana gelen larda 5 kişi yaşamını yitirdi.

89 milyon kişiye kritik uyarı!

'yi etkisi altına alan ve "Avery" adı verilen fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor.

Arkansas eyaletinde yolların buzlanması nedeniyle meydana gelen iki ayrı da 3 kişi hayatını kaybetti.

Mississippi eyaletinde de buzlu yolda bir otobüsün kayması nedeniyle oluşan kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Öte yandan, Avery nedeniyle Kentucky, Indiana, Virginia ve Ohio eyaletlerindeki toplam 400 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Olumsuz hava koşullarına karşı 89 milyon kişiye uyarı yapıldı.

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