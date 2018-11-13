Para yağıyor

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Avustralya'nın Melbourne şehrinde Cuma günü bir bıçaklı saldırganı, elindeki market arabasını üzerine sürerek engelleyen evsiz 'a internet üzerinden yardım kampanyası başlatıldı. Michael Rogers, "Herkes bunu yapmalı. Çünkü tehlikeliler ancak bu şekilde etkisiz kalır" dedi.
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