Para yağıyor

Avustralya'nın Melbourne şehrinde Cuma günü bir bıçaklı saldırganı, elindeki market arabasını üzerine sürerek engelleyen evsiz Michael Rogers'a internet üzerinden yardım kampanyası başlatıldı. Michael Rogers, "Herkes bunu yapmalı. Çünkü tehlikeliler ancak bu şekilde etkisiz kalır" dedi.
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