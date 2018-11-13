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  • 13.11.2018 13:26
  • Son Güncelleme: 13.11.2018 13:27

İran'dan korkunç iddia: Prens Selman İranlılara suikast hazırlığında

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın bazı isimlerin İranlı bazı üst düzey yöneticilere suikast planladığını doğruladı. Zarif, "Tahran bu konuda güvenilir bilgiye sahip" dedi.

İrandan korkunç Prens Selman iddiası!

Sputnik'te yer alan haberde, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Veliaht Prens Selman'a yakın isimler tarafından üst düzey bazı İranlı yetkililere yönelik suikast planlandığı iddialarını doğrulayarak "Tahran bu konuda güvenilir bilgiye sahip" açıklamasında bulundu.

'DÜNYANIN GÖZÜ RİYAD'IN ÜZERİNDE'

Zarif ayrıca, Suudi Arabistan'ın İran'a yönelik faaliyetlerinden ötürü uyarılmasının ardından, İran'daki terör faaliyetlerinin arttığına dikkat çekerek "Katar'ın bloke edilmesi, Yemen'in bombalaması, Lübnan başbakanının gözaltına alınması ve Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonucunda bütün dünyanın gözü Riyad'ın üzerinde" ifadelerini kullandı.

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