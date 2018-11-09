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  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 01:18
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tahtı bırakıyor

, hareketlendi. ’in tahtı oğlu ’a bırakacağı iddia edildi...

Tahtına bahtına
Gelecek hafta 70 yaşına girecek olan için BBC bir belgesel hazırladı. Prens Charles'ın televizyonda yayınlanan belgeselinde dikkat çeken başlıklar yer aldı. 92 yaşındaki sonrasında tahtı oğlu William'a bırakacağı konuşulan Charles, bu iddiaları yalanladı. Charles "Ben kral olduğum zaman, şu an konuştuğum konular hakkında yorum yapmayı bırakacağım. Çünkü aptal değilim. Tahta geçersem suya sabuna dokunmayan bir monarşi üyesi olacağım" dedi. Bu arada bir anda Charles'ı öven belgesellerin üst üste yayınlanması "Elizabeth, tahtı bırakacak" söylentilerini beraberinde getirdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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