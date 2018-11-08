ABD Kongresi’nde artık iki Müslüman kadın var

ABD'de seçmenler, Kongre'nin üst kanadı Senato'daki 35 sandalye ile alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti. Seçim sonucu Temsilciler Meclisi 8 yıl aradan sonra Demokratlar'a geçti. Senato ise Trump'ta kaldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde 220 sandalye kazandı, Cumhuriyetçiler 194 sandalyede kaldı. Senatoda ise Cumhuriyetçi Parti 51, Demokratlar 45 sandalyeye ulaştı. Böylece 2020 yılındaki başkanlık seçimleri öncesinde ABD Kongresi'nde iki kutuplu bir dönem başlamış oldu.







İlhan Omar



Ara seçimlerde kadınlar tarihte hiç olmadığı kadar temsil hakkı kazandı. Temsilciler Meclisi'ne 100'den fazla kadının girmesi öngörülüyor.. Seçimin en renkli yanı, Trump'ın Müslümanlara ve azınlıklara karşı kullandığı söylemler nedeniyle seçimlere odaklanan Müslümanların kazanımları oldu. Filistin asıllı Demokrat Rashida Tlaib, Michigan'da oyların mutlak çoğunluğunu alarak Temsilciler Meclisi'ne girdi. Somali asıllı başörtülü aday İlhan Omar da, Minnesota'da oyların çoğunluğunu alarak milletvekili oldu.







Rashida Tlaib

TÜRK ADAY SÜRPRİZİ

Eyalet çapındaki seçimlerde yarışan eşi Türk asıllı olan Lauren Arikan, Maryland eyaleti meclisine girdi. Arikan, ABD'de bir eyalet meclisine milletvekili olarak seçilen Türk soyadlı ilk kişi oldu. Öte yandan Ayanna Pressley, Massachusetts'ten Kongre'ye girmeyi başaran ilk siyahi kadın, Alexandria Ocasio-Cortez (29) Kongre'ye giren en genç kadın, Sharice Davids ise ilk eşcinsel yerli Amerikalı oldu.

TRUMP'A GÖRE MUAZZAM BAŞARI

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarına ilişkin "Muazzam bir başarı" ifadesini kullandı. Ancak, Temsilciler Meclisi'ni kontrol edecek Demokratlar, Trump'ı önümüzdeki 2 yıl bir hayli zorlayacak. Senato'nun 3'te 2 çoğunlukla karar vermesi zorunlu olduğu ve bu çoğunluğun Trump'ın elinde bulunması nedeniyle Trump'ın azledilmesi ise mümkün görünmüyor. Trump, Nancy Pelosi'nin Temsilciler Meclisi Sözcüsü olması gerektiğini, gerekirse kendisine destek vereceklerini söyledi.

Bu arada ABD Adalet Bakanı Jeff Session, Trump'ın isteği üzerine istifa ettiğini duyurdu.

SEÇİMDEN ÇIKAN 4 ÖNEMLİ SONUÇ

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren Demokratlar manevra alanı kazandı. İki yıldır yürütme ve yasamanın tek partiye (Cumhuriyetçilere) ait olduğu dönem de sona erdi.

Trump'ın politikaları artık Kongre'de tıkanabilir. Ayrıca Beyaz Saray üzerindeki denetimin de artması beklenebilir.

Trump destekçisi valilerin bir kısmının yüzü güldü, bir kısmı ise kaybetti. Bu tablo 2020'deki başkanlık seçimlerini etkileyebilir. (ABD'de valiler başkan adayları için fon toplayabiliyor)

Cumhuriyetçiler kırsalda oy kaybetti.





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