Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, geçirdiği motosiklet kazasının ardından tekrar iki teker üzerine dönmek için büyük uğraş verdi. Ancak ünlü oyuncunun eşi Emel Clooney, kesin bir şekilde kocasına motosiklet yasağı getirdi. George Clooney bunun üzerine artık binemeyeceği için motosikletini bir hayır kurumuna bağışladı.
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