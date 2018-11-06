  • Dünya
  • 06.11.2018 22:20
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 22:20

Savaş kapıda! açık açık tehdit etti...

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'nun Rusya sınırlarında askeri varlığını artırma eylemlerine mutlaka askeri yanıt verileceğini söyledi.

Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...

'nın başkenti Madrid'de İspanyol mevkidaşı Josep Borrell ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "'lu komşularımızın sınırlarında askeri altyapısını ve askeri varlığını artırma yönündeki adımları, askeri yanıtsız bırakılamaz" dedi.

DİYALOG KURMAK ZORUNDA BIRAKACAK
Sputnik'in haberine göre sözlerinin Rusya'nın gerilimi artırmaya ilgi duyduğu anlamına gelmediğini kaydeden Lavrov, ordular arasında tam teşekküllü diyalog kurulması gerektiğini ancak NATO'nun bundan kaçtığını ve günün birinde hayatın İttifak'ı Rusya'yla diyalog kurmak zorunda bırakacağını belirtti.

CİDDİ ANLAMDA TEHDİT
Lavrov, NATO'nun Rusya sınırlarındaki eylemlerinin 'yı endişelendirdiğini de ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, Rusya'nın güvenliğini ciddi anlamda tehdit ediyor ve yeni üyelerin topraklarında kalıcı olarak askeri güçler konuşlandırılmasının önüne geçmek için imzalanan Rusya-NATO Kurucu Belgesi'ni ihlal ediyor."

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