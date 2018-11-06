  • Dünya
  • 06.11.2018 03:09
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 03:09

Rus ve uçakları karşı karşıya geldi

(), Rus hava kuvvetlerine bağlı savaş uçağının ABD suna ait keşif uçağını üzerinde 25 dakika boyunca taciz ettiğini açıkladı.

Rus ve ABD uçakları karşı karşıya geldi

Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, "5 Kasım 2018'de üzerinde uluslararası nda uçan ABD'ye ait EP-3 uçağına bir Rus Su-27 uçağınca önleme yapıldı. Su-27'nin, pilot ve mürettebatı riske atacak şekilde yüksek hızda görev uçağının önüne geçmesinden dolayı bu yaklaşmayı 'güvenli olmayan' bir önleme olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.

SONU KÖTÜ BİTEBİLİRDİ
Açıklamada, Rus savaş uçağının ABD keşif uçağının önünden bir kez daha geçtiğini, bu sırada uçağın hızını artıran ve uçağın egzozundan ateş çıkaran "ard-yanma" (A/B) özelliğini kullanarak Amerikan uçağında türbülans ve titreşime neden olduğu kaydedildi.

'SORUMSUZCAYDI'
Açıklamasında "Önleme yaklaşık 25 dakika sürdü. Rus sunun da uluslararası hava sahasında tatbikat yapma hakkı var ancak bu önleme sorumsuzcaydı." değerlendirmesi yapıldı.

Diğer taraftan konuyla ilgili günlük basın brifinginde açıklama yapan sözcülerinden Eric Pahon, Rus uçağının Amerikan uçağına çok yaklaştığını belirterek, "Bunu tehlikeli kılan şey, telsiz irtibatını sağlamadılar ve uçağımıza çok yaklaştılar." dedi.

Pahon, "Bu tür davranış için hiçbir sebep yoktu.Uçağımız uluslararası sularda rutin görev yürütüyordu." diye konuştu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriRus ve ABD uçakları karşı karşıya geldi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar