Patrik’ten Sümela ricası

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen hafta Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti. Patrik Bartholomeos, Trabzon'daki Sümela Manastırı'nda devam eden restorasyon çalışmalarının önümüzdeki sene tamamlanması ricasında bulundu. Bakan Ersoy ise son durumunu bizzat inceleyeceği bilgisini verdi.
HASAN AY
HASAN AY
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