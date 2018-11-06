  • Dünya
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 01:45
  • Gazete

Patrik’ten Sümela ricası

Patrik’ten Sümela ricası
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen hafta Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti. , 'daki Sümela Manastırı'nda devam eden restorasyon çalışmalarının önümüzdeki sene tamamlanması ricasında bulundu. Bakan Ersoy ise son durumunu bizzat inceleyeceği bilgisini verdi.

HASAN AY
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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