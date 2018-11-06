  • Dünya
  • 06.11.2018 00:46
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 00:47

: Onlarla asla vakit geçirmek istemiyorum

Twitter'dan 'Müslüman olmayan insanlara böyle deniliyorsa, beyaz insanlarla tekrar vakit geçirmeyi asla istemiyorum' paylaşımı yapan ünlü şarkıcı, ve Katolik Kilisesi'ne çarpıcı eleştirilerde bulundu.

OConnor: Onlarla asla vakit geçirmek istemiyorum

İrlandalı sevilen şarkıcı Sinead O'Connor, geçen ay İslam'ı seçtiğini duyurmasının ardından, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

"BEYAZ İNSANLARLA TEKRAR VAKİT GEÇİRMEYİ ASLA İSTEMİYORUM, İĞRENÇLER!"
İslam'a geçince adını Shuhada (Şüheda) Davitt olarak değiştirdiğini ilan etmiş olan ünlü şarkıcı, dün "orta yaşlı beyaz erkek hükümranlığı bitti" sözünü tweetlemesinin ardından bugün şu çıkışı yaptı:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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