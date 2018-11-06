ABD Uzay Ajansı NASA 14 yıl önce paraşütü açılmadığı için Utah çölüne düşen ve zamanında UFO söylentilerine neden olan Genesis adlı uzay mekiğinin fotoğraflarını yayınladı.
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ABD Uzay Ajansı NASA 14 yıl önce paraşütü açılmadığı için Utah çölüne düşen ve zamanında UFO söylentilerine neden olan Genesis adlı uzay mekiğinin fotoğraflarını yayınladı.
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