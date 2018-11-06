  • Dünya
  • 06.11.2018 21:24
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 21:24

yıllar sonra itiraf etti! lılar...

ABD Ajansı 14 yıl önce paraşütü açılmadığı için Utah çölüne düşen ve zamanında söylentilerine neden olan Genesis adlı uzay mekiğinin fotoğraflarını yayınladı...


ABD Uzay Ajansı NASA 14 yıl önce paraşütü açılmadığı için Utah çölüne düşen ve zamanında UFO söylentilerine neden olan Genesis adlı uzay mekiğinin fotoğraflarını yayınladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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