  • Dünya
  • 05.11.2018 15:36
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 15:37

ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD, Cemal Kaşıkçı'nın önceden planlanmış cinayetini kınadığını söyledi.

ABDden Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada Cemal Kaşıkçı'nın önceden planlanan cinayetinin kınandığı ve olayla ilgili ayrıntılı ve şeffaf soruşturmanın hukuka uygun şekilde yürütülmesi ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasının önemli olduğu belirtildi.

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