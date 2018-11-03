  • Dünya
  • 03.11.2018 20:39
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 20:43

Son dakika: S. Arabistan’da felaketi: Çok sayıda ölü var

’da ve başkent Riyad olmak üzere çeşitli şehirlerinde etkili olan sonucu felaketi meydana geldi. Suudi Arabistan’da nadir yaşanan felaket sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce koyun ve deve de telef oldu.

S. Arabistan’da sel felaketi: Çok sayıda ölü var
'da ve başkent Riyad olmak üzere çeşitli şehirlerinde hafta başından beri etkili olan sonucu felaketi meydan geldi.

EN AZ 14 ÖLÜ
Suudi Arabistan sivil savunma ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre yaşanan felaket sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Sivil savunma ekibinin Suudi Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 4 kişinin Mekke-i Mükerreme'de 3 kişinin Baha kentinde, 2 kişinin doğu bölgelerinde birer kişinin de Riyad, Asir, Tebük, Cizan ve Hail kentlerinde yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ayrıca yüzlerce koyun ve deve de selden telef oldu.

Sel sonucu mahsur kalan yüzlerce kişinin kurtarıldığı aktarılırken vatandaşlara tehlikeli olabilecek yerlerden uzak durulması için çağrıda bulunulduğu aktarıldı.

Çöl ikliminin hâkim olduğu Suudi Arabistan'da yaşanan felaket şaşkınlığa yol açarken Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu Mescidi Nebevi'de yağan dolu kameralarca anbean görüntülendi.

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