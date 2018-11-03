  • Dünya
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 02:05
  • Gazete

’nın kraliçesi Melania

Melania ’ın bir haftalık gezisinin faturaları basına sızdı. ’nin günlük masrafının 95 bin dolar olduğu ortaya çıktı.

Afrika’nın kraliçesi
Melania , Ekim ayının başında yalnız başına ilk gezisine çıkarak 'ya gitti. Sırasıyla Gana, Malawi, Kenya ve 'ı ziyaret eden ülkelerin liderleri ve önemli isimleriyle bir araya gelirken sık sık yardım dernekleri ve turistik noktaları da ziyaret etti. Gezi boyunca giydikleriyle gündeme oturan Melania Trump'ın bu kez harcamaları olay oldu. medyasına sızan faturalara göre First Lady bir haftalık gezi boyunca yaklaşık 700 bin dolar (4 milyon TL) harcadığı iddia edildi. Trump'ın günlük harcamaları ise 95 bin doları buldu.



Melania'nın Mısır'da kaldığı Semiramis Intercontinental'daki bir gecelik konaklama bedeli 100 bin dolar!



'YE GİDİYOR
Nikki Haley'nin ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi görevinden ayrılmasından sonra bu koltuğa yine bir kadının oturacağı açıklanmış ve Ivanka Trump'ın ismi ön plana çıkmıştı. Başkan Donald Trump dün yaptığı açıklamada Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'in, yeni temsilci olabileceğini söyledi.



TAŞ ATANA ATEŞ EDİN
ABD Başkanı Donald Trump, ABD - sınırına doğru ilerlemeye devam eden göçmen kafilesindeki göçmenleri yine uyardı. Göçmenlerin şiddete başvurmaları durumunda ABD'li güvenlik güçlerinin 'radikal tedbirlerle' karşılık vereceğini söyledi. "Size şunu açıkça söyleyebilirim: Meksika'daki gibi taş atmaya kalkarlarsa güvenlik güçlerimiz ateşle karşılık verme seçeneğini değerlendirecektir" dedi.



Meksika üzerinden ABD sınırına ilerleyen göçmenlerin sayısı 7 bini geçmiş durumda...
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