Melania Trump, Ekim ayının başında yalnız başına ilk gezisine çıkarak Afrika'ya gitti. Sırasıyla Gana, Malawi, Kenya ve Mısır'ı ziyaret eden First Lady ülkelerin liderleri ve önemli isimleriyle bir araya gelirken sık sık yardım dernekleri ve turistik noktaları da ziyaret etti. Gezi boyunca giydikleriyle gündeme oturan Melania Trump'ın bu kez harcamaları olay oldu. ABD medyasına sızan faturalara göre First Lady bir haftalık gezi boyunca yaklaşık 700 bin dolar (4 milyon TL) harcadığı iddia edildi. Trump'ın günlük harcamaları ise 95 bin doları buldu.
Melania'nın Mısır'da kaldığı Semiramis Intercontinental'daki bir gecelik konaklama bedeli 100 bin dolar!
BM'YE GİDİYOR
Nikki Haley'nin ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi görevinden ayrılmasından sonra bu koltuğa yine bir kadının oturacağı açıklanmış ve Ivanka Trump'ın ismi ön plana çıkmıştı. Başkan Donald Trump dün yaptığı açıklamada Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'in, yeni temsilci olabileceğini söyledi.
TAŞ ATANA ATEŞ EDİN
ABD Başkanı Donald Trump, ABD - Meksika sınırına doğru ilerlemeye devam eden göçmen kafilesindeki göçmenleri yine uyardı. Göçmenlerin şiddete başvurmaları durumunda ABD'li güvenlik güçlerinin 'radikal tedbirlerle' karşılık vereceğini söyledi. "Size şunu açıkça söyleyebilirim: Meksika'daki gibi taş atmaya kalkarlarsa güvenlik güçlerimiz ateşle karşılık verme seçeneğini değerlendirecektir" dedi.
Meksika üzerinden ABD sınırına ilerleyen göçmenlerin sayısı 7 bini geçmiş durumda...
Melania'nın Mısır'da kaldığı Semiramis Intercontinental'daki bir gecelik konaklama bedeli 100 bin dolar!
BM'YE GİDİYOR
Nikki Haley'nin ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi görevinden ayrılmasından sonra bu koltuğa yine bir kadının oturacağı açıklanmış ve Ivanka Trump'ın ismi ön plana çıkmıştı. Başkan Donald Trump dün yaptığı açıklamada Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'in, yeni temsilci olabileceğini söyledi.
TAŞ ATANA ATEŞ EDİN
ABD Başkanı Donald Trump, ABD - Meksika sınırına doğru ilerlemeye devam eden göçmen kafilesindeki göçmenleri yine uyardı. Göçmenlerin şiddete başvurmaları durumunda ABD'li güvenlik güçlerinin 'radikal tedbirlerle' karşılık vereceğini söyledi. "Size şunu açıkça söyleyebilirim: Meksika'daki gibi taş atmaya kalkarlarsa güvenlik güçlerimiz ateşle karşılık verme seçeneğini değerlendirecektir" dedi.
Meksika üzerinden ABD sınırına ilerleyen göçmenlerin sayısı 7 bini geçmiş durumda...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.