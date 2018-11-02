Erkek bebek beklerken kız çocuğu olduğunu öğrenince uçurumdan attı!

Çin'de erkek çocuk bekleyen cani baba, doğan çocuğunun kız olduğunu öğrenince bebeği naylon poşete koyarak uçurumdan aşağı attı. Çin'de erkek çocuk sahibi olmak isteyen baba, doğan çocuğunun kız olduğunu öğrenince bebeği naylon poşete koyup kayalık bir yerden ağaçlık alana attı. SORGUDA İTİRAF ETTİ Akıllara durgunluk veren olay Çin'de yaşandı. Hastane görevlileri, doğumdan sonra bebeğin bırakıldığı yerde olmadığını fark etti. Bunun üzerine doktor ve hemşireler olayı polise bildirdi. Polis, ismi Li olarak açıklanan babanın çocuunu kaçırmış olduğundan şüphelendi. Polis tarafından sorguya alınan baba kızını kayalık bir yere çıkarak lardan aşağı attığını itiraf etti. BEBEK SAĞ OLARAK BULUNDU Polis, cani babanın sorguda yaptığı itirafla ağaçlık bölgede arama yaptı. Yapılan aramada, yeni doğan bebek bir ağacın dallarına asılı halde, sağ olarak buldu. Durumu iyi olduğu belirtilen bebek, annesine teslim edilirken tutuklanan baba ise polise erkek çocuğu sahibi olmak istediğini doğan bebeğin kız olduğunu görünce böyle bir şey yaptığını söyledi.
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