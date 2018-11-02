  • Dünya
  • 02.11.2018 10:42
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 10:42

Erkek bebek beklerken kız çocuğu olduğunu öğrenince uçurumdan attı!

'de erkek çocuk bekleyen cani baba, doğan çocuğunun kız olduğunu öğrenince bebeği naylon poşete koyarak uçurumdan aşağı attı.



Çin'de erkek çocuk sahibi olmak isteyen baba, doğan çocuğunun kız olduğunu öğrenince bebeği naylon poşete koyup kayalık bir yerden ağaçlık alana attı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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