  • Dünya
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 02:39
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’a tepki damada sevgi

Trump’a tepki damada sevgi
ABD Başkanı Donald , Pittsburgh kentinde 11 kişinin öldürüldüğü sinagoga gitti. Trump'a eşi Melania Trump'ın yanı sıra kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kuchner da eşlik etti. Pittsburgh sokaklarında ise yüzlerce kişi Trump'ı poretesto ederken, damadı Kuchner'e sevgi gösterisinde bulundu.



Sinagog önünde toplanan 2 bin kişi, Trump'ı protesto etti.



Ivanka Trump ve eşi Kuchner, kurbanlar için dua etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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