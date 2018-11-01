Suudi vatandaşlığı alıp tarihe geçen robot Sophia'ya Azerbaycan vizesi verildi. Hong Kong'lu araştırmacıların geliştirdiği insansı robot Sophia, Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le buluştu. Sophia, "Sayın Cumhurbaşkanı, sizinle tanıştığıma memnun oldum. Azerbaycan'dan çok etkilendim. Bakü'nün eşsiz mimari tarzını, modern binalarını ve diğer teknolojik başarılarını gördüm" ifadelerini kullandı. Aliyev ise Sophia'ya "Merhaba Sophia... Yoğun programınızın arasında bu ziyaretiniz bizi çok mutlu etti" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.