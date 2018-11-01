  • Dünya
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 02:38
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Robot Sophia'ya vizesi verildi

Merhaba robot Sophia
Suudi vatandaşlığı alıp tarihe geçen robot Sophia'ya vizesi verildi. 'lu araştırmacıların geliştirdiği insansı robot Sophia, Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le buluştu. Sophia, "Sayın , sizinle tanıştığıma memnun oldum. Azerbaycan'dan çok etkilendim. Bakü'nün eşsiz mimari tarzını, modern binalarını ve diğer teknolojik başarılarını gördüm" ifadelerini kullandı. Aliyev ise Sophia'ya "Merhaba Sophia... Yoğun programınızın arasında bu ziyaretiniz bizi çok mutlu etti" dedi.
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