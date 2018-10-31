  • Dünya
  • 31.10.2018 16:02
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 16:02

Ünlü mafya babası '' cezaevinde ölü bulundu

'de hayatı filmlere konu olan ünlü mafya babası '' , cezaevinde kaldığı hücrede ölü bulundu.

Ünlü mafya babası Whitey cezaevinde ölü bulundu

'de filmlere konu olan ünlü gangster '' (89), Florida'daki bir hapishaneden West Virginia'da cezaevine nakledildikten kısa bir süre sonra hücresinde ölü bulundu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu () tarafından 16 yıldır aranan 'Whitey' lakaplı mafya babası, 2013 yılında 11 cinayetten hüküm giymişti. Bulger'in neden öldüğü ise henüz açıklanmazken, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Boston'daki İrlanda mafyasının liderlerinden Bulger'in hayatı, The Departed (Köstebek) ve 2015 yapımı Black Mass (Kara Düzen) gibi birçok filme konu olmuştu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriÜnlü mafya babası 'Whitey' cezaevinde ölü bulundu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar