Prens Takamado prenseslikten vazgeçti

Japon İmparatoru Akihito'nun kuzeni olan Prens Takamado'nun üçüncü ve en küçük kızı 28 yaşındaki Prenses Ayako, özel bir şirket çalışanı olan 32 yaşındaki Kei Moriya ile hayatını birleştirdi. Prenses Ayako, imparator soyundan gelenlerin sıradan vatandaşlarla evlenmesini engelleyen kural gereği, prenseslik unvanından vazgeçmiş oldu.
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bizim kızlar olsa yüzüne bile bakmazlardı :)
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