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  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 00:13
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Prens Takamado prenseslikten vazgeçti

Prenseslikten vazgeçti
Japon İmparatoru Akihito'nun kuzeni olan Prens Takamado'nun üçüncü ve en küçük kızı 28 yaşındaki , özel bir şirket çalışanı olan 32 yaşındaki Kei Moriya ile hayatını birleştirdi. Prenses Ayako, imparator soyundan gelenlerin sıradan vatandaşlarla evlenmesini engelleyen kural gereği, prenseslik unvanından vazgeçmiş oldu.
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ey&#252;p k eyüp k

bizim kızlar olsa yüzüne bile bakmazlardı :)

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cevapla 31.10.2018 16:08
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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