  • Dünya
  • 30.10.2018 17:46
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 17:46

Trump ve şemsiyesini konuştu!

Başkanı Washington'da uçağa binerken şemsiyesini kapının önünde öylece bırakınca dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya Trump ve şemsiyesini konuştu!

Başkanı Washington'da uçağa binerken şemsiyesini öylece bırakınca akıllara "Acaba Trump şemsiye kapatmasını bilmiyor mu?" sorusunu getirdi.

Görüntülerde Trump uçağa binmek için merdivenlerden şemsiyesiyle birlikte çıkıyor, kapıya geldiğinde ise şemsiyeyi öylece bırakıyor.

Haber kameraları, şemsiyenin ajanı tarafından alındığını görüntüledi.

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın görüntüleri da fazlaca eleştirildi.

Geçen haftalarda ise Trump, saçlarına önem verdiği için şemsiyeyi kendisi için kullanıp eşi Melania Trump'ı yağmurda bırakmasıyla gündeme gelmişti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriSosyal medya Trump ve şemsiyesini konuştu!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar