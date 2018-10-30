Sosyal medya Trump ve şemsiyesini konuştu!

ABD Başkanı Donald Trump Washington'da uçağa binerken şemsiyesini öylece bırakınca akıllara "Acaba Trump şemsiye kapatmasını bilmiyor mu?" sorusunu getirdi.

Görüntülerde Trump uçağa binmek için merdivenlerden şemsiyesiyle birlikte çıkıyor, kapıya geldiğinde ise şemsiyeyi öylece bırakıyor.

Haber kameraları, şemsiyenin Gizli Servis ajanı tarafından alındığını görüntüledi.

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın görüntüleri sosyal medyada fazlaca eleştirildi.

Geçen haftalarda ise Trump, saçlarına önem verdiği için şemsiyeyi kendisi için kullanıp eşi Melania Trump'ı yağmurda bırakmasıyla gündeme gelmişti.