Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin New York kentindeki Türk misyonları tarafından resepsiyon verildi.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş'ın ev sahipliğinde verilen resepsiyona ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen, New York'taki yabancı misyon temsilcileri, Türk-Amerikan toplumu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
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