Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının açılışı, Avrupa ve Rus basınında geniş yer buldu. Haberi yakından takip eden Avrupa ülkeleri ve Rusya'da, çıkan haberlerde, havalimanının açılış töreni, finansal ve teknik detayları ilgili ayrıntılı bilgilere yer verildi.

BBC: İstanbul mega havalimanının açılışını yaptı

İngiltere'deki The Independent gazetesi, haberi, "Erdoğan, dünyanın en büyük havalimanının açılışını yaptı" başlığıyla verdi. Havalimanı toplam alanının New York'un Manhattan adasından daha büyük olduğu belirtilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılıştaki konuşmasından satır başları yer aldı. Haberde, projenin 11 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en büyük kamu yatırımı olduğu kaydedildi.

Havalimanının ilk fazının açılışı, İngiliz yayın kurumu BBC'de de "İstanbul, dünyanın en yoğun havalimanı olacak mega havalimanının açılışını yaptı" başlığıyla yer aldı. BBC haberinde, "Dünyanın en büyüğü olması planlanan Türkiye'nin yeni havalimanı İstanbul'da açıldı. İstanbul Havalimanı, 2021 yılında toplam 90 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak ve bu kapasite 200 milyona kadar artırılabilecek. Bu, dünyanın en yoğun havalimanı olan Atlanta'nınkinin neredeyse iki katı."ifadelerine yer verildi. Haberde, projenin Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başladığı, yaklaşık 9,4 milyar sterlin değerindeki projenin İstanbul'u Asya, Afrika ve Avrupa arasında küresel transfer merkezi haline getirmeyi hedeflediği kaydedildi. ​