İdolü Ivanka

Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi olan ABD'li eski oyuncunun hayatı kitap oldu. İngiliz yazar Andrew Morton'un "Meghan: Bir Hollywood Prensesi" kitabı piyasaya çıkarken içindeki yeni bilgiler ise okuyanları şaşırttı.







Morton, kitabında Meghan'ın eskiden Ivanka hayranı olduğunu söylerken şunları anlattı: New York'ta yaşarken bir gün bloğu için Ivanka Trump ile röportaj yapmıştı. Meghan bu röportajı yayınlarken idolünün Ivanka Trump olduğunu belirtti.