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  • 10.10.2018
  • Son Güncelleme: 10.10.2018 - 02:11
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İdolü Ivanka

İdolü Ivanka

Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi olan ABD'li eski oyuncunun hayatı kitap oldu. İngiliz yazar Andrew Morton'un "Meghan: Bir Hollywood Prensesi" kitabı piyasaya çıkarken içindeki yeni bilgiler ise okuyanları şaşırttı.



Morton, kitabında Meghan'ın eskiden Ivanka hayranı olduğunu söylerken şunları anlattı: 'ta yaşarken bir gün bloğu için Ivanka Trump ile röportaj yapmıştı. Meghan bu röportajı yayınlarken idolünün Ivanka Trump olduğunu belirtti.

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