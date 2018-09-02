Uzay bandı

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) bir uzay aracına geçtiğimiz haziran ayında meteor taşı çarptı. Araçta küçük bir delik açıldı. Oluşan sızıntı, astronotları oldukça endişelendirmeye başladı. Bunun üzerine ekip, kabinde basıncın düşmesine neden olan 2 mm'lik bir mikro kırık ilginç bir çözümü uygulamak zorunda kaldı.
Alman astronot Alexander Gerst'in parmağıyla tıkadığı boşluğu bantla kapattı. Kendisinin ve ekibinin hayatını kurtardı. ABD ve Rusya'daki görev kontrol merkezlerinden ortak yapılan açıklamada, sızıntının çok küçük olduğu ve ISS'deki astronotların herhangi bir hayati tehlike altında olmadığı belirtildi. Açıklamada, mürettebatının Dünya'ya geri dönmesi için söz konusu modüle ihtiyacı olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Alman astronot Alexander Gerst'in parmağıyla tıkadığı boşluğu bantla kapattı. Kendisinin ve ekibinin hayatını kurtardı. ABD ve Rusya'daki görev kontrol merkezlerinden ortak yapılan açıklamada, sızıntının çok küçük olduğu ve ISS'deki astronotların herhangi bir hayati tehlike altında olmadığı belirtildi. Açıklamada, mürettebatının Dünya'ya geri dönmesi için söz konusu modüle ihtiyacı olmadığı bilgisi paylaşıldı.
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