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’e nota!

’in katliamları nedeniyle sanatçıların su devam etti. Shakira ve Natalia Portman’dan sonra Lana de İsrail’deki konserini iptal etti

İsrail’e nota!
ABD'li şarkıcı Lana , 'deki '' kapsamında 7 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen konserini iptal ettiğini açıkladı. Del Rey, kararına gerekçe olarak şunları paylaştı:

"Benim için hem 'de hem de İsrail'de konser vermek ve tüm hayranlarıma eşit muamele etmek önemli. Ne yazık ki bu kadar kısa süre içerisinde her iki ülkede birden konser vermem mümkün olmadı. Bu sebeple hem İsrailli hem de Filistinli hayranlarıma (ve mümkünse bölgedeki diğer ülkelerde) konser vermem mümkün olana kadar Meteor Festival kapsamında vereceğim konseri erteliyorum. Teşekkürler." İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını eden aktivistler, İsrail'de Meteor müzik festivaline katılacağının açıklanmasından sonra Del Rey'e programını iptal çağrısında bulunmuştu. Del Rey, İsrail'in 'ye düzenlediği saldırı sebebiyle 2014 yılında İsrail'deki bir konserini de iptal etmişti.





Bu yıl içinde İsrail asıllı Amerikalı aktris Natalie Portman, İsrail'in kendisine verdiği prestij Genesis ödülünü İsrail'in vahşi politikaları nedeniyle reddetmişti.



İsrail'in Gazze, başta olmak üzere Filistinlilere yaptığı zulüm dünyaca ünlü isimlerin tepkileriyle gündeme geliyor. Kolombiyalı şarkıcı Shakira da İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlar nedeniyle bu yaz 'deki konserini iptal etmişti.
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