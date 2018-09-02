İsrail’e nota!

ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, İsrail'deki 'Meteor Festival' kapsamında 7 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen konserini iptal ettiğini açıkladı. Del Rey, kararına gerekçe olarak şunları paylaştı:
"Benim için hem Filistin'de hem de İsrail'de konser vermek ve tüm hayranlarıma eşit muamele etmek önemli. Ne yazık ki bu kadar kısa süre içerisinde her iki ülkede birden konser vermem mümkün olmadı. Bu sebeple hem İsrailli hem de Filistinli hayranlarıma (ve mümkünse bölgedeki diğer ülkelerde) konser vermem mümkün olana kadar Meteor Festival kapsamında vereceğim konseri erteliyorum. Teşekkürler." İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını protesto eden aktivistler, İsrail'de Meteor müzik festivaline katılacağının açıklanmasından sonra Del Rey'e programını iptal çağrısında bulunmuştu. Del Rey, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı sebebiyle 2014 yılında İsrail'deki bir konserini de iptal etmişti.
Bu yıl içinde İsrail asıllı Amerikalı aktris Natalie Portman, İsrail'in kendisine verdiği prestij Genesis ödülünü İsrail'in vahşi politikaları nedeniyle reddetmişti.
İsrail'in Gazze, Kudüs başta olmak üzere Filistinlilere yaptığı zulüm dünyaca ünlü isimlerin tepkileriyle gündeme geliyor. Kolombiyalı şarkıcı Shakira da İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlar nedeniyle bu yaz Tel Aviv'deki konserini iptal etmişti.
"Benim için hem Filistin'de hem de İsrail'de konser vermek ve tüm hayranlarıma eşit muamele etmek önemli. Ne yazık ki bu kadar kısa süre içerisinde her iki ülkede birden konser vermem mümkün olmadı. Bu sebeple hem İsrailli hem de Filistinli hayranlarıma (ve mümkünse bölgedeki diğer ülkelerde) konser vermem mümkün olana kadar Meteor Festival kapsamında vereceğim konseri erteliyorum. Teşekkürler." İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını protesto eden aktivistler, İsrail'de Meteor müzik festivaline katılacağının açıklanmasından sonra Del Rey'e programını iptal çağrısında bulunmuştu. Del Rey, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı sebebiyle 2014 yılında İsrail'deki bir konserini de iptal etmişti.
Bu yıl içinde İsrail asıllı Amerikalı aktris Natalie Portman, İsrail'in kendisine verdiği prestij Genesis ödülünü İsrail'in vahşi politikaları nedeniyle reddetmişti.
İsrail'in Gazze, Kudüs başta olmak üzere Filistinlilere yaptığı zulüm dünyaca ünlü isimlerin tepkileriyle gündeme geliyor. Kolombiyalı şarkıcı Shakira da İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlar nedeniyle bu yaz Tel Aviv'deki konserini iptal etmişti.
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