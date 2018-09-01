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  1. Ve dünya dolar kullanımını terk etmeye başladı

’ın dünyaya açtığı ticaret savaşı Amerikan şirketlerini zora soktu

’ın dünyaya açtığı ticaret savaşı Amerikan otomobil devi Ford Focus’u zora soktu. Focus, ’de yaptırdığı ve Amerika'ya satmayı planladığı yeni model aracının satışlarını yaşanan kriz nedeniyle durdurmak zorunda kaldı.

Trump kendi ayağına sıktı! Satışları iptal edildi

'ın dünyaya açtığı ticaret savaşı, Amerikan üreticilerini hem Avrupa'da hem diğer ülkelerde zora soktu. For Focus'un 'de yaptırdığı ve Amerika'ya satmayı planladığı yeni model aracının satışlarını yaşanan kriz nedeniyle durdurmak zorunda kaldı.

GM BAZI MODELLERİNİ ÜRETMEYECEK
Ucuz işçilikte başı çeken Çin olmasına rağmen Çin'dek en büyük araç üreticisi olan () kendisine vergi muafiyeti gibi kolaylıkların sağlanmaması durumunda belli araçların üretimini durduracağı sinyalini verdi.

MEKSİKA'YI HEDEF ALMIŞTI
Ford, 2017 yılında Michigan'daki Ford fabrikasını 'ya taşıma planını durdurdu ve ABD seçimlerinden sonra fabrikasını Çin'e taşıdı. Ford'tan yapılan açıklamada bu hamleyle bir milyar doların cepte kaldığını duyurmuştu. Bu karar üzerine o tarihte başkan olmayan Donald Trump, Meksika'yı eleştirmişti.

ABD'DEKİ EKSİKLİĞİNİ ECOSPORT İLE KAPATACAK
Yaşanan ekonomik gerilim sonrası Ford, 'da yaptırdığı adlı araçları ithal ederek Amerika'daki eksikliğini gidermeyi planlıyor. Trump'ın aldığı ek vergi kararları sadece otomobil üreticileri değil diğer üreticilerinde etkiledi.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 18:59
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