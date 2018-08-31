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Türk gibi dövüşecek

idman partneri olarak Türk boksör ’i seçti. boksörümüz “Joshua artık Türk gibi dövüşecek” dedi

Türk gibi dövüşecek
İngiliz , 22 Eylül tarihinde Rus Alexander Povetkin ile yapacağı karşılaşma için idman partneri olarak 'i seçti. boksörümüz Ali Eren Demirezen ise Anthony Joshua ile yaptığı idmanları ve muhabbetleri şu sözlerle anlattı:



TÜRKLER'İ ÇOK SEVİYOR
"Anthony Joshua çok mütevazı ve centilmen bir insan. Özellikle idman dövüşlerinden sonra yaptığımız konuşmalar çok hoşuna gidiyor. Kendisi Türkler'i çok seviyor. Türkler'in hiçbir zaman cenk meydanlarından kaçmadığı için bu karşılaşmaya bir Türk ile çalışmaya karar verdiğini söyledi. Zaten artık bir Türk gibi dövüşeceğini söylüyor..."
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