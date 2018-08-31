Türk gibi dövüşecek

Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu İngiliz Anthony Joshua, 22 Eylül tarihinde Rus Alexander Povetkin ile yapacağı karşılaşma için idman partneri olarak Ali Eren Demirezen'i seçti. Avrupa Şampiyonu boksörümüz Ali Eren Demirezen ise Anthony Joshua ile yaptığı idmanları ve muhabbetleri şu sözlerle anlattı:
TÜRKLER'İ ÇOK SEVİYOR
"Anthony Joshua çok mütevazı ve centilmen bir insan. Özellikle idman dövüşlerinden sonra yaptığımız konuşmalar çok hoşuna gidiyor. Kendisi Türkler'i çok seviyor. Türkler'in hiçbir zaman cenk meydanlarından kaçmadığı için bu karşılaşmaya bir Türk ile çalışmaya karar verdiğini söyledi. Zaten artık bir Türk gibi dövüşeceğini söylüyor..."
TÜRKLER'İ ÇOK SEVİYOR
"Anthony Joshua çok mütevazı ve centilmen bir insan. Özellikle idman dövüşlerinden sonra yaptığımız konuşmalar çok hoşuna gidiyor. Kendisi Türkler'i çok seviyor. Türkler'in hiçbir zaman cenk meydanlarından kaçmadığı için bu karşılaşmaya bir Türk ile çalışmaya karar verdiğini söyledi. Zaten artık bir Türk gibi dövüşeceğini söylüyor..."
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