Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan bir tren istasyonunda, bıçaklı bir saldırgan 2 kişiyi yaraladı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan bir tren istasyonunda bıçaklı saldırganın 2 kişiyi yaraladığı ardından saldırganın polis tarafından vurularak yaralı halde yakalandığı açıklandı. Amsterdam polisi yaptığı açıklamada istasyonun tahliye edildiğini ve bütün seferlerin durdurulduğunu belirterek,
"Amsterdam merkez istasyonda bir bıçaklama olayı oldu ve ardından bir şüpheli vuruldu" ifadelerini kullandı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan bir tren istasyonunda bıçaklı saldırganın 2 kişiyi yaraladığı ardından saldırganın polis tarafından vurularak yaralı halde yakalandığı açıklandı. Amsterdam polisi yaptığı açıklamada istasyonun tahliye edildiğini ve bütün seferlerin durdurulduğunu belirterek,
"Amsterdam merkez istasyonda bir bıçaklama olayı oldu ve ardından bir şüpheli vuruldu" ifadelerini kullandı.
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