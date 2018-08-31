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tren istasyonunda silah sesleri

'nın başkenti 'da tren istasyonunda polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Amsterdamda korku dolu anlar! Vurularak durduruldu
'nın başkenti 'da bulunan bir tren istasyonunda, bıçaklı bir saldırgan 2 kişiyi yaraladı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan bir tren istasyonunda ın 2 kişiyi yaraladığı ardından saldırganın polis tarafından vurularak yaralı halde yakalandığı açıklandı. Amsterdam polisi yaptığı açıklamada istasyonun tahliye edildiğini ve bütün seferlerin durdurulduğunu belirterek,



"Amsterdam merkez istasyonda bir bıçaklama olayı oldu ve ardından bir şüpheli vuruldu" ifadelerini kullandı.
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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 15:53
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