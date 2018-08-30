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Son dakika: 'nden 'ye ilişkin yeni açıklaması

Rusya Dışişleri, ile kolaylığı ile ilgili görüşmelerin sonbaharda düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

Rusyadan Türkiyeye vize müjdesi

Resmi Temsilcisi Maria Zaharova, Rusya ve 'nin bazı kategorideki vatandaşlar için rejiminin kolaylaştırılmasına yönelik görüşmelerinin sonbaharda planlandığını açıkladı.

"GÖRÜŞME SONBAHARDA PLANLANIYOR"

Zaharova yaptığı açıklamada, "Vize konularının görüşülmesi için en uygun profesyonel alan konsolosluk sorunlarından sorumlu uzmanların ikili görüşmeleridir. Uzmanların bu yöndeki görüşmesi sonbaharda planlanıyor" dedi.

Zaharova, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonucunda çeşitli kategorideki vatandaşlar için karşılıklı olarak seyahat rejiminin kolaylaştırılmasıyla ilgili anlaşmaların gerçekleştirilmesi mekanizmasının oluşturulmasına karar verildiğini anımsattı.

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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 11:58
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