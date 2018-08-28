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'nden 'de insani felaket uyarısı

Birleşmiş Milletler () Antonio Guterres, "'nin kuzeybatısında artan askeri gerginlik, ülkenin diğer yerlerinde olduğu gibi sadece büyük nüfusun yerinden edilmesine değil, ve temel hizmetlerin korunması ve erişimi anlamında da korkunç sonuçlar doğurabilir." uyarısında bulundu.

BMden Suriyede insani felaket uyarısı

Guterres, 'ye ulaştırılması konusunda alınan kararlar hakkında 'de tartışılmak üzere rapor hazırladı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki askeri hareketliliğin "korkutucu bir gidişat" gösterdiğini ve söz konusu alanda 3 milyon kişinin yaşadığını vurgulayan Guterres, raporda "Artan askeri gerginlik, ülkenin diğer yerlerinde olduğu gibi sadece büyük nüfusun yerinden edilmesine değil, insani yardım ve temel hizmetlerin korunması ve erişimi anlamında da korkunç sonuçlar doğurabilir." ifadesini kullandı.

Guterres, Suriye'deki tüm taraflara tansiyonu azaltma çağrısı yaparak, "Taraflar, uluslararası kanunlar çerçevesinde siviller ve sivil yapıların askeri operasyonlar esnasında hedef alınmaması için üzerine düşeni yapmalıdır. Suriye'de ihtiyaç sahiplerine güvenli, sürekli, zamanında ve hiçbir kısıtlama olmadan ulaşılması, buradaki insani durumun daha da kötüye gitmesini engeller." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, sivilleri hedef alan saldırıları da kesin dille kınayan Guterres, şöyle devam etti:

"Sivillere yönelik saldırıların sorumluları, uluslararası insancıl hukukun ihlalinden dolayı yargılanmalı. Suriye'deki çatışmaların taraflarını, tüm ülkeleri, sivil toplum organlarını ve BM sistemini, Suriye'de Mart 2011'den bu yana uluslararası kanunlarca suç kabul edilen en ciddi eylemleri gerçekleştiren kişilerin soruşturulması ve yargılanması konusunda uluslararası, tarafsız ve bağımsız bir mekanizma kurulması konusunda iş birliğine çağırıyoruz."

BM Guterres, Suriye rejimi ve muhaliflere bölgede siyasi çözüme ulaşılması için tam destek vereceklerini vurguladı.

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  • 28 Ağustos 2018, Salı 00:23
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