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'den Trump'a misilleme uyarısı

Avrupa Birliği, D'nin Avrupa mallarına uygulaması durumunda buna hızla yanıt vereceği uyarısında bulundu.

ABden Trumpa misilleme uyarısı

D Başkanı , geçen günlerde AB'den ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek getirileceğini söylemişti. Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Avrupa mallarına uygulaması durumunda buna hızla yanıt vereceği uyarısında bulundu.

"AB, HIZLA YANIT VERMEYE HAZIRDIR"

AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Rosario, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Tabii ki ABD'nin Avrupa menşeli ürünlere ek vergi uygulaması halinde, AB de buna hızla yanıt vermeye hazırdır." dedi.

TRUMP, YÜZDE 25 EK GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçen günlerde AB'den ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini söylemişti.

Önceki ay AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD Başkanı Trump ekonomik ilişkileri görüşmek üzere 'da bir araya gelmişti.

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  • 28 Ağustos 2018, Salı 16:12
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