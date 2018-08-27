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öldü

John McCain öldü
ABD'de Cumhuriyetçiler'in önde gelen isimlerinden, bir dönem partisinin başkan adayı olan Arizona Senatörü John McCain 81 yaşında hayatını kaybetti. Önceki gün ailesi, McCain'e uygulanan tedavinin artık sonlandırıldığını açıklamış, bu karar McCain'in son günlerine yaklaştığı şeklinde yorumlanmıştı. 'deki en önemli Müslüman hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad, yazılı açıklamasında, McCain'in ölümü dolayısıyla ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. McCain için çarşamba günü cenaze töreni düzenlenecek.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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